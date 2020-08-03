Бывший топ-менеджер ЕВРАЗа получил новое место работы

Покинув пост в ЕВРАЗе. Алексей Кушнарев тут же занял кресло в структурах областной власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское заксобрание единогласно проголосовало за избрание депутата Алексея Кушнарева, накануне оставившего пост управляющего директора «ЕВРАЗ-НТМК», заместителем председателя комитета по бюджету. Кроме того, парламентарии решили, что новоявленный функционер будет осуществлять работу на постоянной профессиональной основе, то есть получать зарплату из бюджета Свердловской области.

Кроме того, заксобрание согласилось учредить должность третьего зампреда комитета по промышленной политике специально для депутата Михаила Зубарева, который, по сообщению источника URA.RU, освободил Кушнареву место в бюджетном комитете.

Алексей Кушнарев является одним из самых состоятельных депутатов свердловского заксобрания. В 2019 году он заработал 73,5 миллиона рублей, уступив пальму первенства в рейтинге богатства лишь вице-спикеру областного парламента, члену совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктору Маслакову.