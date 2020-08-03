Власти Кургана отчитались о кредите на полмиллиарда рублей

Администрация Кургана за полгода взяла кредиты на 542 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана в первом полугодии 2020 года взяли кредиты в банках, общая сумма которых превышает полмиллиарда рублей. Такие данные содержатся в отчете мэрии об исполнении бюджета, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

«Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации — 542,5 млн рублей», — отмечается в отчете. В первом полугодии мэрия погасила старые кредиты на 150 млн рублей. Всего в течение года планируется выплатить 186 млн рублей.

В целом налоговые и неналоговые доходы городской казны в первом полугодии 2020 года составили 1,1 млрд рублей. Это 31% от плана на год (более 3,5 млрд рублей). Большая часть поступивших в бюджет средств — 710 млн рублей — это налог на доходы физических лиц. Также казна получила более 2,1 млрд рублей в качестве безвозмездных поступлений. Израсходовано за полгода 3,5 млрд рублей — 34% от плана.

В конце апреля стало известно, что мэрия Кургана взяла в Сбербанке кредит на 97 млн рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета или погасить долги. Перед этим администрация брала в долг еще 445,5 млн рублей. В начале февраля сумма долгов администрации Кургана по муниципальным контрактам составляла 455 млн рублей.