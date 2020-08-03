В ХМАО не договорились об открытии кафе и спортзалов

Роспотребнадзор выступил против предложений предпринимателей и региональной власти Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Роспотребнадзор ХМАО не согласовал предложения представителей сферы общепита и фитнес-индустрии, которые позволили бы им работать во время эпидемии коронавируса. Более того, глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева отказалась публично комментировать свое решение во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Решение, которое бизнесмены ждали сегодня, так и не появилось, передает журналист URA.RU.

«Предложения предпринимателей, [представляющих спортивную индустрию региона], разработанные рабочей группой, были представлены в [Роспотребнадзор ХМАО], но, к сожалению, мы не договорились по применению документов, которые были разработаны», — заявила во время заседания депутат думы ХМАО Наталья Западнова.

Поводом для дискуссии вокруг открытия спортзалов стали многочисленные обращения предпринимателей в адрес региональных властей. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила бизнесменов разработать для себя правила работы в условиях коронавируса и, согласовав их с властями и Роспотребнадзором, представить решение. Но решение принято не было. После выступления Западновой, получившая ответное слово Соловьева лишь констатировала, что «есть ряд моментов, которые я не хотела бы сейчас транслировать».

С похожей формулировкой Роспотребнадзор отклонил и предложения представителей сферы общепита. По словам директор департамента экономического развития ХМАО Николая Милькиса, бизнес-сообщество предложило начать работу во время второго этапа снятия карантина (в ныне действующей редакции плана поэтапного снятия карантина, открытие кафе и ресторанов возможно лишь на третьем этапе). Для этого разработана схема работы, которая также не прошла согласование у Роспотребнадзора.

На это губернатор Югры Наталья Комарова попросила всех причастных к решению проблемы продолжить работу, анонсировав пятничное заседание новой рабочей группы, которую проведут предприниматели. «В пятницу должен состояться разговор, который приведет к принятию решений», — заключила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова допустила открытие заведений общепита, спортзалы и фитнес-центры, при условии соблюдения специальных требований к их работе в условиях эпидемии коронавируса.