Пушков предупредил Лукашенко о ловушке со стороны Запада

Западные политики хотят изменить режим в Белоруссии и поссорить ее с Россией. Таким мнением в Twitter поделился сенатор Совфеда Алексей Пушков.
«Интерес один: оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима», — написал Пушков. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Лукашенко о «предметном интересе» со стороны Запада.
Александр Лукашенко рассчитывает, что сможет извлечь выгоду из якобы существующих планов Запада в отношении Белоруссии, добавил Пушков. Однако никому, по его словам, сделать подобное не удавалось.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал с обращением к народу Белоруссии. В нем он несколько раз говорил о России, в частности, заявил, что Белоруссия осталась единственным союзником РФ, а Москва «променяла братские отношения на партнерские», передает телеканал 360.
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