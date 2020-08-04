Пушков предупредил Лукашенко о ловушке со стороны Запада

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Круглый стол в МИА
Лукашенко хочет извлечь выгоду из складывающейся в Белоруссии ситуации, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Западные политики хотят изменить режим в Белоруссии и поссорить ее с Россией. Таким мнением в Twitter поделился сенатор Совфеда Алексей Пушков.

«Интерес один: оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима», — написал Пушков. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Лукашенко о «предметном интересе» со стороны Запада.

Александр Лукашенко рассчитывает, что сможет извлечь выгоду из якобы существующих планов Запада в отношении Белоруссии, добавил Пушков. Однако никому, по его словам, сделать подобное не удавалось.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал с обращением к народу Белоруссии. В нем он несколько раз говорил о России, в частности, заявил, что Белоруссия осталась единственным союзником РФ, а Москва «променяла братские отношения на партнерские», передает телеканал 360.

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Политика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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