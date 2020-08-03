В ЯНАО спортивный объект решили строить в самом грязном месте

Сажа и копоть от угольной котельной оседает в радиусе километра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители села Горки Шурышкарского района ЯНАО собрали подписи за перенос места строительства открытого хоккейного корта. Причиной недовольства стало то, что объект расположен в самом загрязненном месте села — рядом с местной угольной котельной, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Это постоянная копоть, сажа, дым, загрязненный воздух. Девять месяцев в году — дымящие трубы, которые выбрасывают в воздух продукты горения, — рассказала депутат местного собрания Наталья Русских. — После сгорания топлива на белоснежном льду будет образовываться черный налет». Депутат отметила, что сажа оседает на грунт в радиусе километра и строить открытый спортивный объект в таком месте недопустимо.

Негативный опыт соседства с котельной у сельчан уже был, поясняют местные жители. Раньше, к примеру, на месте, отведенном под корт, стояло здание детского сада. После постройки котельной детей стало невозможно выводить на прогулки, гулять им приходилось в другом месте. Кроме того, по словам сельчан, новый корт будет примыкать к узкой улице и при скоплении людей у спортивного они будут мешать проезду транспорта.

По имеющейся информации, строительство открытого хоккейного корта было включено в программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды». Возведение долгожданного для сельчан объекта уже началось — строительные материалы завезены, подрядная организация ведет подготовку площадки.

Редакция URA.RU попросила представителей администрации Шурышкарского района прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.