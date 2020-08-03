Раскрыты детали переговоров пермского губернатора в Москве

Дмитрий Махонин в Москве встретился с режиссером Павлом Лунгиным и министром культуры РФ Ольгой Любимовой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа встретился в Москве с кинорежиссером Павлом Лунгиным. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин. Ожидается, что в Прикамье в ближайшие два года будет снято около десяти фильмов.

«Дмитрий Махонин сегодня в Москве встретился с Павлом Лунгиным. Обсуждали перспективы развития кинематографа в регионе», — сообщил URA.RU Шубин. Он также уточнил, что Махонин встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

«Программа рибейта, по которой кинокомпаниям возвращается часть затрат за съемки фильма на территории края, успешно зарекомендовала себя. Ожидаем, что в ближайшие два года в крае пройдут съемки около 10 фильмов», — написал Махонин на своей странице в Instagram.

По данной программе в прошлом году в Прикамье прошли съемки сериалов «Два берега» и «Зулейха открывает глаза», а в этом году заявки отправили создатели «Сердца Пармы», «Фактора Страха» и «Василисы». Последнюю картину снимает Лунгин, который также возглавляет кинокомиссию Пермского края. Ожидается, что после съемок в регионе будут сохраняться декорации и площадки.