Познер сравнил церковь с ЦК КПСС

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что церковь имеет такое же отношение к религии, как ЦК КПСС к теории коммунизма. Об этом он заявил, отвечая на вопрос своего читателя.
«Бог — это сугубо религиозное понятие. Я в бога не верю. Это не значит, что я против религии. Просто лично я в бога не верю. Я противник не религии, а церкви, которая имеет такое же отношение к религии, как ЦК КПСС имел к теории коммунизма», — приводятся слова телеведущего на его сайте «Познер Online». Он добавил, что не следует путать совесть с верой, так как это совершенно разные вещи.
Ранее Познер ответил на вопрос подписчика о страхе смерти. 29-летний мужчина признался Познеру, что он атеист, но его ежедневно беспокоит вопрос смерти и страх ее приближения. В ответ на это телеведущий заявил, что церковь играет на таких страхах, передает «Царьград». Также в своей статье телеведущий попросил разъяснить, нарушает ли он Уголовный кодекс РФ заявлением об атеизме, напоминает телеканал 360.
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