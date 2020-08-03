В Челябинске расследуют жестокое убийство молодоженов

Одним из орудий убийства стали ножницы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В следственном управлении СКР по Челябинской области расследуют убийство семейной пары в Челябинске. Как сообщили URA.RU источники в силовых структурах, тела убитых мужа и жены нашли соседи по коммунальной квартире Челябинска. Пара познакомилась по переписке, когда будущий супруг отбывал наказание за убийство.

«Двойное убийство было зарегистрировано в Калининском районе, — рассказал источник. — Полицию вызвали соседи. Дело расследует следственный комитет по ч.2, ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). Расследуется версия что супруги забили друг друга до смерти и версия, что убийство совершили сторонние лица». В пресс-службе СУ СКР по региону оперативно прокомментировать эту ситуацию не смогли.

Шокирующие подробности сообщает «31 канал». Соседи слышали шум, но думали, что муж и жена ссорятся. К вечеру заглянули в комнату и обнаружили на диване тела супругов. У мужа в глаз были воткнуты ножницы, у жена пробита голова.

Супруг ранее был судим за убийство. В колонии познакомился с невестой по переписке. Брак зарегистрировали, когда жених еще был за решеткой. После освобождения муж приехал к молодой жене и пара стала ссориться.