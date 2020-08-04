На заводе выявлены случаи завышения цен при закупке титанового лома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, мог быть замешан в завышении закупочных цен для предприятия. В деле может быть замешан российский бизнесмен, специализирующийся на титане. Об этом сообщили несколько источников URA.RU.

По данным инсайдеров, бизнесмен из окружения Воеводина закупал на бирже титановый лом, который позже продавал на «ВСМПО-Ависма» по завышенным ценам. По одной из версий, это оправдывалось тем, что продукт перед поставкой на «ВСМПО-Ависма» очищался. Уже позже сама корпорация продавала предприятиям коммерсанта титановую стружку, наоборот, по заниженным ценам, что сказывалось на бюджете корпорации. «В процессе принимало три-четыре компании-„прокладки“, которые зарегистрированы в Восточной Европе», — уточнил один из собеседников. В данный момент в Верхней Салде работает ФСБ. Комментариев от пресс-службы контрразведки не удалось.

О бизнес-партнере Воеводина различные СМИ сообщают, что он мог помогать «ВСМПО-Ависма» обходить американские и украинские санкции. За счет оффшорных предприятий, куда поставлялась продукция, можно было поставлять титан как в Украину, так и в страны Южной и Северной Америки. В пресс-службе корпорации уточнили, что не комментируют ситуацию.

Ранее об уголовном деле в отношении Воеводина сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Там не стали комментировать увольнение экс-главы в мае 2020 года, после которого и обнаружились хищения. Собеседники, близкие к предприятию, сообщают, что знали о предстоящем возбуждении уголовного дела сразу после увольнения бывшего гендиректора и экстренного бегства ряда его подчиненных.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» поставляет детали для Boeing, Airbus, Embraer. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.