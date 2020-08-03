Курганский депутат заработал больше, чем все его коллеги вместе

Андрей Кацай оказался самым богатым депутатом Курганской городской думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай («Единая Россия») по итогам 2019 года задекларировал доход, превышающий 43,4 млн рублей. Это больше суммарного дохода всех его коллег по гордуме (около 25 млн рублей). Декларации народных избранников опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

В собственности Кацая — автомобиль Volkswagen Touareg и два автомобиля «Лада Ларгус». Также ему принадлежит несколько земельных участков, доли в четырех квартирах, нежилые помещения, котельная и незавершенный объект строительства. Его несовершеннолетний ребенок задекларировал доход в 18,7 тысячи рублей. По данным сайта муниципалитета, Кацай является директором сети частных клиник «Альфа-Мед».

На втором месте по доходам среди депутатов гордумы Кургана — директор медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук («Единая Россия»). Она задекларировала годовой доход в 5,9 млн рублей. Депутат Валерий Державин («Справедливая Россия»), гендиректор ООО «Еврооптик-Курган», отчитался о доходах более 4,4 млн рублей.

Среди самых «бедных» депутатов — коммунисты Наталья Воробьева (менее 112,7 тысячи рублей) и Максим Пивоваров (117,4 тысячи рублей). Депутат Антон Рудаков (ЛДПР) отчитался об отсутствии доходов — напротив его фамилии стоит прочерк. При этом на сайте муниципалитета указано, что с 2010 по 2019 годы он работал менеджером в ООО «ТрейдОйл».