Жириновский пообещал добиться помилования от Путина для Фургала

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал арестован до 9 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Партия ЛДПР обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он помиловал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, если приговор будет обвинительным. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«Если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования», — написал Жириновский в своем telegram-канале. Он отметил, что в партии рассчитывают на оправдательный приговор, так как не хватит улик, чтобы обвинить Фургала.

Также Жириновский рассказал, что партия ищет для Фургала адвокатов, и собирается обжаловать решение суда о мере пресечения. Он подчеркнул, что если экс-глава региона вернется в Хабаровск, обстановка в крае резко успокоится. Однако сейчас к Фургалу не пускают никого из однопартийцев, в том числе Жириновского, добавил лидер ЛДПР.

Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября, передает «Царьград». В Следственном комитете РФ заявили, что Фургал оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников МВД и давление на дававших показания по делу лиц, уточняет РАПСИ. Врио главы Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, пишет «Газета Кемерова».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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