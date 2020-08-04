Жириновский пообещал добиться помилования от Путина для Фургала

Партия ЛДПР обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он помиловал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, если приговор будет обвинительным. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
«Если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования», — написал Жириновский в своем telegram-канале. Он отметил, что в партии рассчитывают на оправдательный приговор, так как не хватит улик, чтобы обвинить Фургала.
Также Жириновский рассказал, что партия ищет для Фургала адвокатов, и собирается обжаловать решение суда о мере пресечения. Он подчеркнул, что если экс-глава региона вернется в Хабаровск, обстановка в крае резко успокоится. Однако сейчас к Фургалу не пускают никого из однопартийцев, в том числе Жириновского, добавил лидер ЛДПР.
Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября, передает «
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