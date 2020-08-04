Русскоязычным украинцам посоветовали «паковать манатки»

Бывший депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала из уехать. Такое заявление с ее стороны прозвучало в эфире «4 канала».
Фарион убеждена, что термин «русскоязычное население» является бытовым штампом. Тех, кто себя к нему причисляет националистка считает «нытиками и маргиналами». «Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — приводит РИА «Новости» слова бывшего парламентария.
Кроме того, русскоязычных граждан Фарион обвинила в «оккупации» Крыма. Говорит, такие граждане — «трофеи Путина», которые «своим языком нас расстреливают».
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