04 августа 2020

Русскоязычным украинцам посоветовали «паковать манатки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинская националистка посоветовала русскоязычным гражданам уезжать из страны Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала из уехать. Такое заявление с ее стороны прозвучало в эфире «4 канала».

Фарион убеждена, что термин «русскоязычное население» является бытовым штампом. Тех, кто себя к нему причисляет националистка считает «нытиками и маргиналами». «Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — приводит РИА «Новости» слова бывшего парламентария.

Кроме того, русскоязычных граждан Фарион обвинила в «оккупации» Крыма. Говорит, такие граждане — «трофеи Путина», которые «своим языком нас расстреливают».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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