По мнению чиновника, вина Роспотребнадзора в затягивании тестирования, а врачи считают, что плохо сработала власть Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Алена Ходулапова — исполняющая обязанности главы Покачей, где складывается неблагоприятная эпидобстановка по коронавирусу, обвинила во вспышке заболевания Роспотребнадзор. По мнению чиновника, лаборатории долго делали анализы, а затем санитарные врачи затягивали выдачу предписаний о самоизоляции. Но руководитель Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева отвергла все обвинения. Обоюдные обвинения прозвучали во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает журналист URA.RU.

«Я считаю, что у нас этот всплеск произошел по причине задержки в конце июня и в начале июля в получении результатов [тестирования на коронавирус], соответственно немножко была задержка в принятии мер, в выдаче предписаний. Я думаю, что [то, что мы имеем сейчас] — это следствие той задержки», — заявила Ходулапова.

По мнению главы Роспотребнадзора ХМАО Майи Соловьевой, причина вспышки не в том, что больных поздно обнаружили или не в том, что они долгое время заражали окружающих, а в том, что в очагах заражения власть не контролировала исполнения требований санитарных врачей.

«В том объекте, где образовался очаг [заражения] были выявлены многочисленные нарушения дезинфекционного режима. Думаю, что если бы это было на контроле у органов власти, наверняка бы распространения такого [болезнь] не получила», — заявила Соловьева.

В Покачах на сегодняшний момент коронавирусом болеют 44 человека, что, по оценке главы региона Натальи Комаровой, много для города с населением около 18 тыс человек. Для сравнения: в Лангепасе, где живут порядка 45 тыс человек, сейчас COVID-19 заражены 69 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет число умерших от коронавируса, что подтверждает пессимистичный сценарий агентства, а Покачи уже попадал в список самых проблемных населенных пунктов региона, где была самая неблагоприятная эпидобстановка.