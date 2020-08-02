Самое большое число новых заболевших в крупных городах региона. И эта ситуация не меняется. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умер один человек. Таким образом, за все время эпидемии скончался 131 житель региона, у которых ранее диагностировали COVID-19. Одновременно с этим растет и общее число заболевших. И если эта тенденция сохранится, то сбудется пессимистичный прогноз URA.RU — в регион могут вернуться жесткие карантинные меры. Новые статистические данные сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 172 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. На момент выявления заболевания у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 человек зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 162 случаях. По 10 людям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) поднялся до самых высоких за последние 16 дней показателей и равняется 0,95, показывая стабильный рост. Больше всего заболевших в трех городах региона — в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Общая картина выглядит так:

Сургут — 42;

Нижневартовск — 29;

Ханты-Мансийск — 20;

Радужный — 16;

Сургутский район — 11;

Лангепас — 9;

Нефтеюганск — 8;

Пыть-Ях — 7;

Нягань — 7;

Советский район — 5;

Нижневартовский район — 3;

Октябрьский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 3;

Когалым — 3;

Югорск — 3;

Мегион — 2;

Нефтеюганский район — 1.

Всего: 172

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО почти нет шансов, в обозримом будущем, надеяться на переход ко второму снятию ослабления карантина из-за того, что коэффициент распространения инфекции в регионе стабильно растет.