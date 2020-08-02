В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умер один человек. Таким образом, за все время эпидемии скончался 131 житель региона, у которых ранее диагностировали COVID-19. Одновременно с этим растет и общее число заболевших. И если эта тенденция сохранится, то сбудется пессимистичный прогноз URA.RU — в регион могут вернуться жесткие карантинные меры. Новые статистические данные сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 172 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. На момент выявления заболевания у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 человек зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 162 случаях. По 10 людям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Коэффициент распространения инфекции (Rt) поднялся до самых высоких за последние 16 дней показателей и равняется 0,95, показывая стабильный рост. Больше всего заболевших в трех городах региона — в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Общая картина выглядит так:
- Сургут — 42;
- Нижневартовск — 29;
- Ханты-Мансийск — 20;
- Радужный — 16;
- Сургутский район — 11;
- Лангепас — 9;
- Нефтеюганск — 8;
- Пыть-Ях — 7;
- Нягань — 7;
- Советский район — 5;
- Нижневартовский район — 3;
- Октябрьский район — 3;
- Ханты-Мансийский район — 3;
- Когалым — 3;
- Югорск — 3;
- Мегион — 2;
- Нефтеюганский район — 1.
Всего: 172
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО почти нет шансов, в обозримом будущем, надеяться на переход ко второму снятию ослабления карантина из-за того, что коэффициент распространения инфекции в регионе стабильно растет.
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