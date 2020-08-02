02 августа 2020
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30 июля 2020

В ХМАО растет число умерших от коронавируса. Прогноз URA.RU сбывается

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Самое большое число новых заболевших в крупных городах региона. И эта ситуация не меняется. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умер один человек. Таким образом, за все время эпидемии скончался 131 житель региона, у которых ранее диагностировали COVID-19. Одновременно с этим растет и общее число заболевших. И если эта тенденция сохранится, то сбудется пессимистичный прогноз URA.RU — в регион могут вернуться жесткие карантинные меры. Новые статистические данные сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 172 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. На момент выявления заболевания у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 человек зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 162 случаях. По 10 людям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) поднялся до самых высоких за последние 16 дней показателей и равняется 0,95, показывая стабильный рост. Больше всего заболевших в трех городах региона — в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Общая картина выглядит так:

  • Сургут — 42;
  • Нижневартовск — 29;
  • Ханты-Мансийск — 20;
  • Радужный — 16;
  • Сургутский район — 11;
  • Лангепас — 9;
  • Нефтеюганск — 8;
  • Пыть-Ях — 7;
  • Нягань — 7;
  • Советский район — 5;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Октябрьский район — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Когалым — 3;
  • Югорск — 3;
  • Мегион — 2;
  • Нефтеюганский район — 1.

Всего: 172

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО почти нет шансов, в обозримом будущем, надеяться на переход ко второму снятию ослабления карантина из-за того, что коэффициент распространения инфекции в регионе стабильно растет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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