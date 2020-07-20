Назван самый опасный город в ХМАО во время эпидемии COVID-19

Общее число заболевших может быть и сравнительно небольшим, но если люди не соблюдают самоизоляцию — они продолжают заражать окружающих, отдаляя регион от снятия карантина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Город Покачи является самым опасным городом ХМАО во время эпидемии коронавируса. Именно там самый большой коэффициент распространения инфекции (больше 3,5). Это значит, что именно жители этого города хуже всех соблюдают режим самоизоляции. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказала глава региона Наталья Комарова.

«Коэффициент распространения инфекции (Rt — ред) среди муниципальных образований — разный. Начиная с равного нулю — это Березовский и Белоярский районы и заканчивая коэффициентом 3,8 в Покачах», — сообщила губернатор.

Rt обозначает то, сколько, в среднем, человек заражает каждый заболевший. Исходя из этого можно понять, что если Rt меньше единицы, то не каждый заболевший заражает даже одного человека. Вне зависимости от того, как много людей живут в городе или как много человек заболели. А если Rt 3,8 (как в Покачах), то каждый заболевший инфицирует еще почти четверых. При этом глава города Владимир Степура не считает обстановку в городе особенной. «То, что люди заболевают, так люди везде, по всей стране заболевают. У нас самоизоляция контролируется также, как и везде: полиция работает, участковые работают, рейды проводятся. Все в плановом режиме, нерешенных проблем нет», — рассказал Степура, добавив, что ситуация «нормальная».

В Покачах сейчас живут примерно 18 тыс человек. Из них коронавирусом, с учетом вахтовиков-нефтяников, заболели 109 человек (+3 за последние сутки). Еще в семи муниципальных образованиях (в городах Лангепас, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорс и в Нижневартовском районе) коэффициент распространения инфекции также выше единицы. Эти обстоятельства и не позволяют региональным властям принять однозначное решение по снятию карантина на всей территории региона.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО покинул ТОП-5 самых опасных регионов России по коронавирусу. Тем не менее, регион остается последней территорией страны, где до сих пор формально не наступил даже первый этап снятия ограничений. По постановлению губернатора, карантин в ХМАО действует до 27 июля.