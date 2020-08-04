Россиянам готовят новые детские выплаты перед 1 сентября

Российским семьям готовят новую выплату перед 1 сентября. Предполагается, что эти на деньги родители смогут приобрести нужные школьные принадлежности. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщили СМИ.
«В Министерстве труда и социальной защиты подготовили новое пособие для родителей, которое поможет приобрести все необходимые школьные принадлежности», — пишет Konkurent.ru. Выплату смогут получить семьи с детьми, находящиеся в трудном финансовом положении. Поддержку также получат родители, которые не имеют официального заработка, пишет Nation News. Более точные условия предоставления выплат будут известны, когда проект будет полностью готов. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее семьям с детьми от трех до семи лет со следующего года предложили ежемесячно выплачивать пособие в размере одного прожиточного минимума. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, данный законопроект уже поддержали в нижней палате российского парламента.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.