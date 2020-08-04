В Госдуме обсудят отправку российских спасателей в Ливан Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россия должна отправить в Ливан своих спасателей в связи в мощным взрывом в порту ливанского Бейрута. Такое мнение в беседе с журналистами озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув, что этот вопрос в парламенте будет поднят в ближайшее время.

«Обязательно [надо отравить помощь], потому что это практически наши соседи. Ливан — очень близкая нам страна. Естественно, им сейчас самим будет тяжело справиться. Надо сейчас незамедлительно отправить самолет с нашими спасателями. <…>. Нам нельзя тянуть ни дня, потому что люди нуждаются в помощи, убрать завалы. Там реально весь портовой район снесло», — сказал Милонов в разговоре с « Федеральным агентством новостей» .

Ранее, как напоминает RT, президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну. В письме глава государства сказал, что в РФ «разделяют скорбь ливанского», передав близким и родным погибших слова сочувствия. Позже сенатор Олег Морозов в беседе с РИА «Новости» заявил, что Россия окажет содействие Ливану в расследовании взрыва, если власти страны обратятся с такой просьбой. Что касается помощи пострадавшим, это «уже делается», добавил политик.

Мощный взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел во вторник. По последним данным, число жертв уже достигло 63, более 3 тысяч человек пострадали. Ливанский консул в России Родриг Эль-Хури заявил, что сейчас ситуация в городе очень тяжелая, сравнив произошедшее с ядерным взрывом: больницы переполнены, хотя многие раненые до сих пор находятся под завалами. По его словам, сейчас страна нуждается в любой помощи.

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