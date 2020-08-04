В результате взрыва в Бейруте пострадали более трех тысяч человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав республики в своем Twitter.
«По меньшей мере 30 человек погибли, более 3 тыс. пострадали при взрыве в столице Ливана», — пишет ТАСС. В настоящий момент дополнительные армейские подразделения стягиваются на место происшествия.
Как рассказал советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев, сейчас выясняются судьбы российских граждан, находящихся на территории Ливана. При этом ранее сообщалось о том, что пострадала россиянка. Речь идет о жене сотрудника диппредставительства. По словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, ей оказали нужную помощь.
«Жена сотрудника была в городе и там стеклом порезали. Зашили уже там рядом в госпитале», — цитирует Засыпкина «Пятый канал». Дипломат добавил, что о других россиянах сведений пока не имеет.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером во вторник. Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но позже глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг эту версию. По его словам, сдетонировали другие вещества, которые долго хранились. Министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми предположил, что это могла быть аммиачная селитра.
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