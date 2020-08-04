Взорвался груз взрывоопасных веществ, конфискованный еще девять лет назад с молдавского судна с украинским экипажем (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

По предварительным данным, взрыв 2700 тонн селитры в порту Бейрута мог произойти во время сварочных работ. Об этом сообщил ливанский телеканал LBC international.

«При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры», — пишет ТАСС. По данным МВД Ливана, взорвался контрабандный груз взрывоопасных веществ, конфискованный еще девять лет назад с молдавского судна с украинским экипажем. Все эти годы он хранился на складе без принятия надлежащих мер предосторожности, пишет РИА «Новости».

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел вечером 4 августа. Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми считает, взорвалась аммиачная селитра. Точная причина ЧП устанавливается.

По последним данным, в результате трагедии погибли более 70 человек, еще 3,7 тысяч ранены. В Совете обороны Ливана объявили Бейрут районом стихийного бедствия. Также Совет обороны призвал правительство страны объявить в столице чрезвычайное положение.

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