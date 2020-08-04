Причиной взрыва в Бейруте назвали селитру российского бизнесмена

Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В порту Бейрута погибли уже более 70 человек. Причиной трагедии называется взрыв селитры, которая была конфискована у российского бизнесмена. Об этом сообщает ливанский канал LBCI.

Погибшими после взрыва в порту столицы Ливана, произошедшем 4 августа, объявлены 78 человек, 4 тысячи граждан пострадали. Отмечается, что взрыв произошел во время сварочных работ. От искр загорелись петарды, которые были на складе, и из-за них сдетонировало 2 750 тонн аммиачной селитры.

По информации LBCI, селитру конфисковали у российского бизнесмена и хранили в порту, где к ней не было свободного доступа. Фамилия предпринимателя не называется. «Конфискованная селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации с 2014 года», — передает телеканал.

Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5, передает RT. Премьер-министр Ливии Хасан Диаб проконтролирует расследование взрыва, пишет сайт «VSE42.Ru».

В Совете обороны Ливана объявили Бейрут районом стихийного бедствия. Также орган призвал правительство страны объявить в столице чрезвычайное положение.

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