Коронавирусом в Перми стали заражаться чаще Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациентов с коронавирусом и с пневмониями в больницах Пермского края становится меньше (общее число свободных COVID-коек превысило 2000). При этом общее число заболевших COVID-19 увеличивается (286 за 28 — 31 июля и 295 за 1 — 4 августа), а количество смертей стало рекордным (за 4 дня скончались 33 пациента). Увеличивается и коэффициент распространения инфекции (Rt), а карантин пока продлен до 11 августа. URA.RU представляет три сценария развития событий в регионе.

Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5 (4 августа — 1,03), в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (4 августа — 163,6), а доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (4 августа — 119,2%).

Сейчас край соответствует только двум из трех критериев. Количество тестов сохраняется на достаточном уровне, а число свободных коек для пациентов с коронавирусом превышает расчетные показатели. 4 августа в больницах региона с коронавирусом находится 643 пациента, без подтвержденного диагноза — 506, а число свободных COVID-коек составляет 2178.

При этом коэффициент распространения коронавируса не снижается. Сейчас власть не смогла бы установить даже те послабления, которые действуют в Пермском крае с начала мая (первый этап).

Регион будет удовлетворять текущему (второму) этапу снятия ограничений, если в ближайшие четыре общее число заболевших COVID-19 снизится чуть больше, чем на 20%. Для этого должно быть выявлено не более, чем 236 новых случаев заражения (59 в сутки). Тогда коэффициент распространения инфекции снизится до 0,8.

Если инфекция продолжит распространяться теми же темпами, то коэффициент Rt будет на уровне единицы или выше. Это означает, что ситуация в регионе развивается по негативному сценарию и ежесуточно будет выявляться по 74 и более новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В этом случае возможно усиление ограничительных мероприятий.

Переход на третий этап снятия ограничений, если в крае число заболевших сократится в два раза, а коэффициент распространения инфекции будет 0,5 или ниже. Это означает, что в ближайшие 4 дня общее число заболевших COVID-19 не должно превышать 148 человек (37 в сутки). В этом случае уже в конце недели региональная власть может принять решение о новых послаблениях, начиная с 11 августа.