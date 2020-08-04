В Курганской области с 20 августа до 10 декабря перекроют мост на участке дороги «Иртыш» — Белоярское. Об этом сообщили представители областного управления ГИБДД.
«С 20 августа по 10 декабря 2020 года вводится временное прекращение движения на 15 километре автомобильной дороги межмуниципального значения „Иртыш“-Белоярское на территории Щучанского района Курганской области», — указано в сообщении ведомства. Представители ГИБДД ссылаются на приказ областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.
Возле села Белоярское будет перекрыто движение для транспорта и пешеходов на мосту через реку Миасс. Объехать участок можно по дороге межмуниципального значения Чумляк — Белоярское — Чесноковка 1-я.
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