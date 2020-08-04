Качество ремонта алменевского детского сада подверглось критике властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работы по благоустройству села Альменево Курганской области подверглись критике заместителя губернатора Анатолия Воробьева. Местным властям он пригрозил лишением финансирования в случае, если они не наведут порядок, сообщает пресс-служба главы региона.

«Не выполняя требования по содержанию прилегающих территорий в надлежащем состоянии, вы рискуете лишиться финансирования. Нельзя доводить территорию села до такого плачевного состояния», — заявил Воробьев руководству села.

В частности, претензии чиновника вызвало благоустройство территории Парка Победы. «Воробьев отметил низкое качество работ по содержанию парка. Особенно его поразили заросли деревьев вдоль нового забора, нескошенные сорняки, а также мусор — бутылки, банки, пакеты», — заявили в правительстве. Также Воробьев обратил внимание на траву и мусор вдоль дорог. Не понравилось ему и качество работ по ремонту кровли, наружных лестниц и отмостки в детском саду №2.

Воробьев дал чиновникам неделю на устранение всех замечаний. После повторной проверки власти сделают выводы по дальнейшему участию района в проектах и программах.

Глава Альменевского сельсовета Азат Аминев подтвердил URA.RU, что Воробьев приезжал с проверкой вместе с руководством региональных департаментов строительства и образования. «Замечаний много было. Постараемся справиться за неделю. Мы уже начали готовиться к повторной проверке», — заявил он.

Анатолию Воробьеву не понравилась трава вдоль дорог Фото: пресс-служба Губернатора Курганской области

Благоустройство парка Победы также подверглось критике Фото: пресс-служба Губернатора Курганской области

Ремонт детского сада должны завершить к сентябрю Фото: пресс-служба Губернатора Курганской области