04 августа 2020

В Свердловской области расследуют пожар в заповеднике. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, лес, трава, дерево, огонь
Площадь пожара составила 120 га Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Масштабный пожар в свердловском заповеднике «Денежкин камень» будут расследовать и его причины раскроют в документальном фильме. Его создание проанонсировал главный редактор СМИ «Интермонитор» Евгений Ющук.

На своих страницах в соцсетях он выставил трехминутный трейлер фильма. В нем помимо кадров героической борьбы с огнем пожарных также имеются кадры с совещания, на котором директор заповедника Анна Квашнина заявляет, что пожар, вероятнее всего, произошел из-за удара молнии. Также в короткое видео вошли любительские кадры туристов, которые разводят костер и сообщают, что планируют отправиться в сторону «Денежкиного камня». Кроме того местные жители рассказывают, что, несмотря на запрет, заповедник периодически посещали люди.

В будущий фильм также войдет интервью с бывшим заместителем директора заповедника по безопасности Николаем Сухомлиновым. В трейлере приводятся кадры, где он говорит о плохой охране заповедника.

Ранее URA.RU приводило мнение Сухомлинова о большой текучке кадров в заповеднике, а также о том, что директор намеренно ослабляет охрану. Пожар в заповеднике начался в середине июля и был локализован лишь к началу августа на площади 120 га. Пожарные продолжают тушение локализованных участков огня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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