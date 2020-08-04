В ХМАО ухудшается ситуация с коронавирусом

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО достиг показателя месячной давности и сейчас равен единице. И это несмотря на то, что новых заболевших становится меньше. За минувшие сутки количество инфицированных составило 169 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 человек зафиксирована пневмония, у 26 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 143 случаях. По 26 случаям инфицирования контакты уточняются», — сообщили в оперштабе.
С начала эпидемии коронавирусом заразились 17 тысяч 189 человек. За минувшие сутки больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Общая картина заражения выглядит так:
- Сургут — 45;
- Ханты-Мансийск — 27;
- Нижневартовск — 26;
- Радужный — 19;
- Нефтеюганск — 12;
- Советский район — 10;
- Югорск — 6;
- Когалым — 5;
- Мегион — 4;
- Пыть-Ях — 3;
- Лангепас — 3;
- Нефтеюганский район — 2;
- Нижневартовский район — 2;
- Сургутский район — 2;
- Урай — 1;
- Нягань — 1;
- Октябрьский район — 1.
Всего: 169
По данным оперативного штаба, 42 пациента находятся в тяжелом состоянии, 34 их них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 135 человек (+2 человека за сутки).
Ранее URA.RU писало, что мэра Покачей обвинил Роспотребнадзор во вспышке коронавируса. По мнению руководителя муниципалитета, санитарные врачи затягивали с тестированием, а затем — с выдачей предписаний о самоизоляции. В Роспотребнадзоре же заявили, что виновата власть, не обеспечившая соблюдение санитарных требований в обсерваторе.
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