04 августа 2020
03 августа 2020

В ХМАО ухудшается ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество новых инфицирований падает, но «заразность» вируса не снижается, а наоборот — растет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО достиг показателя месячной давности и сейчас равен единице. И это несмотря на то, что новых заболевших становится меньше. За минувшие сутки количество инфицированных составило 169 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 человек зафиксирована пневмония, у 26 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 143 случаях. По 26 случаям инфицирования контакты уточняются», — сообщили в оперштабе.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 17 тысяч 189 человек. За минувшие сутки больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Общая картина заражения выглядит так:

  • Сургут — 45;
  • Ханты-Мансийск — 27;
  • Нижневартовск — 26;
  • Радужный — 19;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Советский район — 10;
  • Югорск — 6;
  • Когалым — 5;
  • Мегион — 4;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Лангепас — 3;
  • Нефтеюганский район — 2;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Сургутский район — 2;
  • Урай — 1;
  • Нягань — 1;
  • Октябрьский район — 1.

Всего: 169

По данным оперативного штаба, 42 пациента находятся в тяжелом состоянии, 34 их них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 135 человек (+2 человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что мэра Покачей обвинил Роспотребнадзор во вспышке коронавируса. По мнению руководителя муниципалитета, санитарные врачи затягивали с тестированием, а затем — с выдачей предписаний о самоизоляции. В Роспотребнадзоре же заявили, что виновата власть, не обеспечившая соблюдение санитарных требований в обсерваторе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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