Челябинская область сделала новый шаг к полной отмене карантина

В Челябинской области по данным на 5 августа зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 103, до этого — 107). Число заболевших продолжает неуклонно снижаться, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.
«С начала пандемии произошло 12 332 случая заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли [за сутки] четверо заразившихся в возрасте от 31 до 81 года. Непосредственной причиной смерти COVID стал для 63-летнего пациента, у остальных он осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 236 человек, с начала пандемии — 8355 жителей области.
Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.
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