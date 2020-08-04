04 августа 2020
03 августа 2020

Челябинская область сделала новый шаг к полной отмене карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Число заражений снижается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 5 августа зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 103, до этого — 107). Число заболевших продолжает неуклонно снижаться, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

«С начала пандемии произошло 12 332 случая заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли [за сутки] четверо заразившихся в возрасте от 31 до 81 года. Непосредственной причиной смерти COVID стал для 63-летнего пациента, у остальных он осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 236 человек, с начала пандемии — 8355 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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