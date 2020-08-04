Лунная радуга — редкое оптическое явление Фото: Илья Янковский, ВК

Астроном из города Ирбита (Свердловская область) Илья Янковский сумел зафиксировать уникальное природное явление — лунную радугу. Этот снимок он смог сделать в ночь с 3 на 4 августа.

«Отраженного от Луны солнечного света вполне хватает для процесса рефракции в ночное время. Тем не менее, лунная радуга все равно остается одним из самых редких оптических явлений, так как требует весьма специфичных условий — Луна должна быть в фазе, близкой к полнолунию, ее не должна закрывать облачность, а в противоположной части неба должны находиться дождевые облака с открытой для наблюдения зоной осадков», — объяснил Илья Янковский.

Астроном из УрФУ Владилен Санакоев считает, что его коллеге очень повезло. «Лично я никогда не видел этого явления. Для того, чтобы увидеть лунную радугу нужна целая совокупность факторов. Невооруженным глазом ее не увидеть, так как освещенность Луны в 400 тысяч раз меньше, чем Солнца», — сказал URA.RU Владилен Санакоев.

По мнению Санакоева, астроном сумел накопить свет за счет большой выдержки на фотоаппарате. Благодаря этому стало видно радугу на ночном небе.

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