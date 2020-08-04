Курган может накрыть токсичным дымом. Горит полигон, где захоронены ядохимикаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом горит Шуховский полигон, где захоронено 25 тонн просроченных пестицидов. При смене ветра дым уже ощущается в районе окраин Кургана. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, знакомые с ситуацией.

«Снова полыхает Шуховский полигон. Весь Курган от дыма пока спасает лишь то, что ветер дует в другую сторону», — рассказал источник. Другой осведомитель сообщил, что дым в эти дни ощущался в микрорайонах Рябково и Заозерный. «Особенно утром, пока ветра не было, дым спускался и ощущался прогорклый запах горящей свалки. Снова надышались канцерогенами», — пояснил источник.

Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что густой дым поднимается с дальней точки полигона, слева от входа. При этом периметр за пределами забора МУП «Шуховский полигон» недавно окопали. По территории перемещается собака.

По сведениям источников, полигон тлеет, не переставая с 2016 года. Потушить его нет возможности, так как процесс горения происходит внутри куч мусора, которые в нарушение технологии не пересыпаны песком.

В мэрии прокомментировали агентству, что не обладают информацией. В пресс-службе МЧС России по Курганской области отметили, что сообщение не поступало. Накануне правительство региона сообщало, что горят леса в Кетовском, Куртамышском, Юргамышском районах. Наблюдался выброс дыма со стороны Шуховского полигона. Леса закрыты для посещения.

Ранее URA.RU писало, что возгорание на Шуховском полигоне в конце июня пожарные МЧС тушили почти неделю. Проливали слои отходов водой. Инсайдеры считали, что проливка несет в себе риски размножения бактерий, которые могут спровоцировать еще большее возгорание.

Шуховский полигон под Курганом тлеет с 2016 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU