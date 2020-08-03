Жителям Курганской области запретили ходить в лес

Курганские леса запретили посещать из-за пожаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за лесных пожаров и жаркой погоды власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов в регионе с 4 до 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«С 4 августа 2020 года в Курганской области введен запрет на посещение лесов. Это связано с установившейся жаркой погодой и лесными пожарами», — рассказали в правительстве. В лесах региона нельзя находиться, въезжать в них на транспорте и работать на землях лесного фонда.

Возле Кургана и в городе 3 и 4 августа действовали несколько лесных пожаров. Из-за этого наблюдается задымление воздуха и запах гари. Пожары возникли возле деревни Пестерево Варгашинского района, села Большое Чаусово Кетовского района, на границе Куртамышского и Юргамышского районов, наблюдался выброс дыма со стороны Шуховского полигона. Три пожара были ликвидированы. 4 августа возобновился пожар на границе Юргамышского и Куртамышского районов. Пожар тушат 128 человек и 19 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в регионе продержится до 6 августа. Ранее мэрия Кургана запретила посещать городские леса из-за высокой пожарной опасности.