Курганские спасатели опубликовали видео горящего полигона. Его тушат третьи сутки

Под Курганом третьи сутки горит полигон Фото МЧС России по Курганской области

Шуховский мусорный полигон под Курганом пожарные тушат третьи сутки. В Курган дым пока не пришел, так как ветер не дует в сторону города. Видео о том, как работают спасатели, появилось на сайте МЧС России по Курганской области.

Пожарные потушили открытое горение в первые сутки, но тление продолжается изнутри в слоях мусора. В этой связи дополнительно привлекли сотрудников МЧС и технику. «Чтобы пробить эту массу и добраться до очагов возгорания мы подаем лафетные стволы с повышенным расходом воды. Для тушения пожара привлечен пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс «ПАНРК», — рассказал начальник службы пожаротушения 7 отряда федеральной противопожарной службы по Курганской области Олег Пшеничный.

С помощью новой техники спасатели закачивают воду из естественного водоема, расположенного на территории полигона. Проложены магистральные и рабочие линии длиной более 400 метров. «Кроме того, производится засыпка и выравнивание тлеющих участков инертными материалами (песком и др.) для того, чтобы не было доступа кислорода, способствующего горению внутри», — пояснил Пшеничный.

По мнению инсайдеров URA.RU, чрезвычайное происшествие на полигоне предсказуемо. «С 2017 года не соблюдается технология, которая предусматривает пересыпку мусора песком. Постоянно ломается техника, которая не может разровнять мусор», — пояснил инсайдер.

Он также уточнил, что полигон местами тлеет с 2016 года. В выгоревших местах образуются прогары, куда сваливается новый мусор. «Это дело времени, снова все загорится. Это и в лес перелетит, могут выстреливать баллончики всякие. Санитарная зона в 50 метров не соблюдается. Уже перелетало. Сгорел лес в Шуховском лесхозе [в 2018 году] на 2 млн рублей. Огонь чуть до дач соседних не дошел», — припомнил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что на мусорном полигоне захоронены опасные отходы 1 класса опасности. При коррозии металла бочки под землей химикаты рискуют попасть в подземные воды и в реку Тобол, из которой курганцы обеспечиваются водой.