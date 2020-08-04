Фитнес-клубы ХМАО открылись несмотря на коронавирусные запреты

Владельцы нелегальных спортзалов предпочли рисковать, вместо того, чтобы разоряться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спортивные залы, в том числе тренажерные и для игровых видов спорта, сдаются в аренду и открываются для посетителей, несмотря на прямой запрет на их работу со стороны региональной власти. Об этом URA.RU рассказал владелец ледовой арены «Титан» из Сургута Дмитрий Филиппов.

«В Сургуте, его окрестностях, в Нижневартовске, в других городах ХМАО некоторые владельцы спортзалов открыли их и довольно давно. Работают нелегально, рискуя заплатить крупные штрафы, но понять их можно — нужно выживать», — объяснил Филиппов.

О том, что тренажерные залы работают в режиме «для своих» (как и отдельные рестораны и кафе ХМАО), рассказали журналисту URA.RU и жительница Нижневартовска. «Пару месяцев назад через знакомых полицейских договорилась и начала ходить в зал. Он не где-то за городом, но и не самый популярный. Обычный, „совдеповский“ такой зал, но все „железо“ есть, заниматься можно», — рассказала спортсменка Татьяна Карапетян (фамилия изменена по просьбе источника — ред.).

Филиппов добавил, что даже он сам, когда началась эпидемия и залы закрылись, позволил некоторым своим клиентам заниматься, но очень быстро на него пожаловались местные жители и двери спортивного центра пришлось закрыть. По его мнению, сейчас, когда в регионе введен первый этап снятия карантина, спортивные центры могут начать работу, хоть и со строгими ограничениями, которые, правда, пока не приняли в Роспотребнадзоре. Журналист URA.RU ознакомился с ними. Так, предприниматели готовы обеспечить социальную дистанцию между посетителями, измерять температуру тела входящих, дезинфицировать все предметы и помещения, а также ограничить число клиентов.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова допустила открытие спортзалов, но попросила бизнесменов помочь в разработке специальных условий. Те согласились и через несколько дней представили документ. Однако, Роспотребнадзор ХМАО не согласовал предложения представителей фитнес-индустрии, которые позволили бы им работать во время эпидемии коронавируса.