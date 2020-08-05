Банкиры: ситуация с вкладами в РФ может стать как в 90-е

Средняя ставка по вкладам в третьей декаде июля составила 4,58% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Вклады могут перестать восприниматься россиянами как источник сбережений в случае, если инфляция превысит ставку по депозитам. Об этом граждан предупредил зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

«Мы рискуем, что у нас доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995—1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник приумножений», — цитирует Печатникова информационное агентство RNS . По мнению банкира, если ситуация не улучшится, люди начнут искать вкладам альтернативу.

Ставки по накопительным счетам по итогам полугодия 2020 года превысили ставки по вкладам, отметил Печатников. Однако пока преждевременно расценивать это как долгосрочную тенденцию, добавил он. По прогнозу топ-менеджера ВТБ, в сентябре ставки по накопительным счетам будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов.

По данным Центробанка, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в третьей декаде июля составила 4,58%, увеличившись на 0,03 процентных пункта. 24 июля Центробанк снизил ключевую ставку до нового минимального исторического значения — 4,25% годовых.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.