Медведев призвал власть считаться со сторонниками Фургала

Дмитрий Медведев высказался о ситуации с бывшим главой Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

У арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала много сторонников и государству надо с этим считаться. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза РФ, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Людей, которые поддерживают Фургала, много, и государство должно с этим считаться», — цитирует Медведева telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Что касается протестов, которые проходят в Хабаровском крае в поддержку Фургала, бывший премьер-министр отметил, что у людей есть право выражать свою позицию. Но это должно происходить в соответствии с законом и эпидемиологическими правилами, добавил Медведев.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах, напоминает агентство Nation News. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу. С 11 июля в Хабаровском крае идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, пишет «Ридус». Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, передает «Национальная служба новостей».

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