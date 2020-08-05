Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу бойцов ЧВК Вагнера

Задержанных в Беларуси бойцов могут выдать Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко передать Киеву задержанных в Минске российских бойцов ЧВК «Вагнер». С такой просьбой Зеленский обратился к Лукашенко в ходе телефонного разговора.

«Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к ответственности», — цитирует Зеленского телеканал «Дождь». Глава государства отметил, что бойцов привлекут к уголовной ответственности согласно действующим на Украине законам.

Правоохранительные органы Белоруссии будут работать с другими странами по этому вопросу в рамках подписанных международных соглашений, заявил Лукашенко. По его словам, работа по данному инциденту будет вестись и с Украиной и с Россией.

Более 30 российских граждан были задержаны в Белоруссии в конце июля. Их подозревают в работе на ЧВК «Вагнер» и прибытии в страну с целью дестабилизировать обстановку, передает RT. Генпрокуратура Украины заявила, что попросит Минск выдать ряд задержанных Киеву, так как их подозревают в совершении преступлений в Донбассе. Позднее писатель Захар Прилепин, воевавший в Донбассе, подтвердил URA.RU, что среди задержанных есть его бывшие подчиненные.

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