Бывший топ-менеджер ЕВРАЗ идет в Госдуму

Свердловские власти видят Алексея Кушнарева в федеральном парламенте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда свердловского губернатора готовит бывшего управляющего директора ЕВРАЗ-НТМК и ЕВРАЗ-КГОК Алексея Кушнарева к походу в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу №171. Как сообщил источник URA.RU в органах региональной власти, решение о том, что Кушнарев заменит в парламенте нынешнего депутата Алексея Балыбердина, принято на уровне главы региона.

Именно этим, утверждает инсайдер, объясняется создание для Кушнарева оплачиваемого поста в областном парламенте и удивившее многих назначение его сопредседателем рабочей группы по внесению изменений в Устав региона. Если спикер заксобрания Людмила Бабушкина, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, участвовавшая в разработке поправок в Конституцию, и председатель Общественной палаты Александр Левин смотрятся во главе группы достаточно логично, то назначения Кушнарева практически никто не ожидал. По мнению экспертов, этот статус обеспечит бывшему промышленнику медийность во время предвыборного года — он будет давать комментарии по поводу внесения изменений в региональное законодательство.

«Для человека масштаба Алексея Кушнарева уход с поста директора такого крупного предприятия на оплачиваемый пост в заксобрании — не более чем временный вариант. Кушнарев пользуется непререкаемым авторитетом в Нижнем Тагиле, и если он решит баллотироваться в Госдуму через год, то выиграет влегкую. Но не думаю, что это единственный сценарий его будущего. Таких специалистов в сфере металлургии у нас в стране можно пересчитать по пальцам. Поэтому, возможно, он получит предложение в этой сфере», — прокомментировал ситуацию политолог Сергей Мошкин.

Сам Алексей Кушнарев не подтвердил намерение баллотироваться в депутаты Госдумы. «Никаких в Госдуму, разве я похож на человека, который собирается в Госдуму?!» — заявил депутат.