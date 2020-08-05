Снятый с выборов курганский экс-чиновник судится с избиркомом

Александр Клочков подал в суд на окружную избирательную комиссию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Бывший курганский чиновник Александр Клочков оспорит в суде отказ избиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты регионального парламента. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

Исковое заявление Клочкова зарегистрировано в Курганском областном суде. Заседание назначено на 7 августа. Ответчиком по делу выступает избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №16 — Макушинский. Дозвониться до Клочкова, чтобы получить его комментарий, URA.RU не удалось.

Клочков выдвигался в облдуму от «Справедливой России». Окружной избирком отказал ему в регистрации, так как в комиссию поступил документ, что Клочков является единороссом. Однако сам экс-чиновник заявлял, что написал заявление о выходе из «Единой России» еще шесть лет назад — в 2014 году. Он подал жалобу в облизбирком. «Жалоба оставлена без удовлетворения в связи с тем, что заявитель не представил документов, подтверждающих подачу им заявления о выходе из партии „Единая Россия“», — отмечают в облизбиркоме.

Клочков до 2014 года работал заместителем директора в региональном департаменте строительства. В 2014 году его назначили исполняющим обязанности замгубернатора, но Клочков проработал в этой должности всего две недели. Ранее из списков «Справедливой России» вычеркнули бывшего замгубернатора Валерия Миронова. Клочков в свое время был его непосредственным подчиненным.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».