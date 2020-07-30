Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом бывшему сотруднику регионального департамента строительства Александру Клочкову Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Партия «Справедливая Россия» в Кургане требует зарегистрировать своего кандидата Александра Клочкова на выборах в облдуму. Ранее экс-чиновнику из команды экс-губернатора области Алексея Богомолова было отказано по причине того, что он состоял в другой партии. Информация с требованием зарегистрировать кандидата размещена на партийном сайте.

«„Справедливая Россия“ требует зарегистрировать Александра Клочкова как кандидата-одномандатника по 16-му избирательному округу от партии. Прекратить давление на кандидатов, применение административного ресурса, запугивание членов избирательных комиссий и наблюдателей, не допустить подтасовки результатов», — указано на сайте.

В релизе содержится информация, что Курганская окружная избирательная комиссия в причинах отказа указала то, что Клочков на момент выдвижения являлся членом «Единой России», в которую он вступил в 2006 году. При этом сам Клочков пояснил, что в 2014 году он написал заявление о выходе из партии и у него не было сомнений по партийной принадлежности.

По данным источников, знакомых с ситуацией, на момент подачи документов ни у кого не было вопросов. При этом в последние сроки регистрации в избирком поступил документ, что Клочков является единороссом. «Однако комиссия приняла решение об отказе в регистрации, так как заявление о выходе из партии у кандидата в качестве доказательства не оказалось», — пишут справедливороссы.

Оппозиционеры написали жалобу в «Единую Россию», в избирком Курганской области. В случае неудовлетворения жалобы готовится обращение в суд. Клочков с разговоре с URA.RU пообещал прокомментировать ситуацию позднее, когда получит документ комиссии на руки.

Ранее URA.RU писало, что окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом бывшему сотруднику регионального департамента строительства Александру Клочкову, который также выдвигался по округу №16. В 2014 году чиновника назначали исполняющим обязанности замгубернатора, но он пробыл в этой должности всего две недели. В решении окружного избиркома отмечается, что Клочкова выдвинула «Справедливая Россия», однако сам он при этом является членом «Единой России». Ранее из списков «Справедливой России» вычеркнули бывшего замгубернатора Валерия Миронова. Клочков в свое время был его непосредственным подчиненным.