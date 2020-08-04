04 августа 2020

Озвучена версия задержания свердловского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, мартьянов павел
Павла Мартьянова могла подвести подпись под документом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Причиной задержания главы Богдановича Павла Мартьянова могло стать незаконное выделение земли местному бизнесмену. Как сообщил сточник URA.RU в мэрии, речь идет о землеотводе в деревне Паршино, отданного без конкурса местному ИП Павлу Вахно.

По данным местных жителей, предприниматель получил участок под расширение базы отдыха, который буквально подпер крыльцо дома местных жителей, пенсионеров. Из-за расширения владений Вахно они якобы лишились колодца. Внучка пенсионеров обратилась с жалобой в прокуратуру, которая нарушений в постановлении мэра не обнаружила. После того, как информация ушла в екатеринбургские СМИ, надзорное ведомство пересмотрело свое мнение.

Собеседник агентства отмечает, что в отличие от своего предшественника Владимира Москвина, который не подписывал ни одного важного документа, Павел Мартьянов все важные вопросы решал самостоятельно. Следовательно, мог подмахнуть бумагу, которая и стала основанием для его задержания.

В Следственном комитете и ФСБ ситуацию не комментируют. До Павла Вахно дозвониться не удалось.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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