Озвучена версия задержания свердловского мэра

Причиной задержания главы Богдановича Павла Мартьянова могло стать незаконное выделение земли местному бизнесмену. Как сообщил сточник URA.RU в мэрии, речь идет о землеотводе в деревне Паршино, отданного без конкурса местному ИП Павлу Вахно.
По данным местных жителей, предприниматель получил участок под расширение базы отдыха, который буквально подпер крыльцо дома местных жителей, пенсионеров. Из-за расширения владений Вахно они якобы лишились колодца. Внучка пенсионеров обратилась с жалобой в прокуратуру, которая нарушений в постановлении мэра не обнаружила. После того, как информация ушла в екатеринбургские СМИ, надзорное ведомство пересмотрело свое мнение.
Собеседник агентства отмечает, что в отличие от своего предшественника Владимира Москвина, который не подписывал ни одного важного документа, Павел Мартьянов все важные вопросы решал самостоятельно. Следовательно, мог подмахнуть бумагу, которая и стала основанием для его задержания.
В Следственном комитете и ФСБ ситуацию не комментируют. До Павла Вахно дозвониться не удалось.
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