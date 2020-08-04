Губернатор ЯНАО утвердил, как будут учиться школьники в сентябре

Дмитрий Артюхов пообещал ямальским школьникам и их родителям очную форму учебы Фото: Артем Черемисов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учебный год для школьников ЯНАО, несмотря на пандемию коронавируса, начнется 1 сентября в нормальном режиме. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. По его словам, на открытии учебного года даже возможны торжественные линейки.

О формате, в котором будут учиться школьники в этом году, главу Ямала спросили в социальных сетях. Жительница Нового Уренгоя задала губернатору вопрос, продолжится ли дистанционное обучение с 1 сентября, в комментариях на его странице во «ВКонтакте». «Учебный год начнется в нормальном режиме, с линейкой и обычными уроками», — ответил девушке Артюхов.

На вопрос отреагировали и в правительстве ЯНАО. Окружной департамент образования сообщил, что на фоне ослабления эпидемии ямальским школам сказано готовиться к открытию. «Школы всех муниципалитетов готовятся к началу учебного года в очном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Образовательные учреждения закупают дезинфицирующие средства, прорабатывают меры по профилактике инфекционных заболеваний», — пояснили в пресс-службе департамента.

Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что школы ЯНАО и Тюменской области с 1 сентября начнут учебу в дистанционном режиме. Регионы вошли в число участников эксперимента по использованию цифровых технологий в школах. При этом в министерстве подчеркивали, что полного перехода учеников на дистант не будет.