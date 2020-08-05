В Москве задержан проректор МГУ

В Москве задержан бывший министр строительства Самарской области, проректор МГУ Алексей Гришин, лишившийся 4 августа свой должности. Он доставлен в Саранск, сообщили в СК Мордовии, уроженцем которой является задержанный.
Днем ранее, во вторник, Алексей Гришин значился проректором управления материально-технического и организационного обеспечения МГУ, пишут СМИ. При этом сегодня его имя уже отсутствует на сайте университета. На странице не указан начальник управления, значится только его заместитель.
Гришин значится соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит ООО «СДС-Управление строительства». «По версии следствия, руководство „СДС — Управление строительства“ заключило договор цессии, по которому право требования ранее образовавшегося долга в 865 миллилонов рублей с ООО „Мордовдевелопмент“ передали другой организации», — передает РИА «Новости». Эта организация, в свою очередь, получила от должника простые векселя более чем на 894 миллиона рублей. Сделку следователи считают фиктивной.
Арбитражный суд Мордовии до этого признал «СДС — Управление строительства» банкротом. Ущерб кредиторов оценивается в 183 миллиона рублей. Ранее по этому делу были задержаны двое мужчин. Среди них — исполняющий обязанности директора организации. Они были помещены под домашний арест.
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