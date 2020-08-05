Вахтовики в ХМАО отказываются сидеть на карантине и идут работать

При этом выдерживать двухнедельный карантин они обязаны как до вахты, так и после Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Приезжие сотрудники нефтяных компаний, которые уже отработали вахту и должны уехать домой, но из-за коронавируса должны выдержать двухнедельный карантин, не делают этого. Вместо этого они свободно ходят по городу и даже работают в такси. Об этом на условиях анонимности журналисту URA.RU рассказал один из вахтовиков.

«Нам шеф сказал, чтобы мы сидели на карантине, но мы не больные. Вот и сидим в общежитии. Ну попили неделю, деньги капают, конечно, но скучно. Вот пошел работать в такси. Не я один», — рассказал журналисту URA.RU вахтовик, работающий на компанию «РН-Уватнефтегаз».

По его словам, никакой охраны обсерватора, которая не выпускала бы мужчин из места для карантина — нет. При этом, по задумке Роспотребнадзора ХМАО, она быть должна. Специально оборудованные обсерваторы для вахтовиков появились по всему региону в компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых, еще в начале эпидемии коронавируса в ХМАО. Туда на двухнедельный карантин помещаются все вахтовики, прежде чем они приступят к работе или уедут к себе домой. На момент написания новости получить комментарий в компании «РН-Уватнефтегаз» не удалось.

Ранее URA.RU писало, что всем прилетающим и приезжающим в ХМАО вахтовикам рекомендовано иметь при себе справку о состоянии здоровья, доказывающую, что они не больны и не контактировали с зараженными коронавирусом людьми.