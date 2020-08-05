Стрелков оценил предложение экс-президента Украины по Донбассу

Предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о создании свободной экономической зоны на Донбассе противоречит минским соглашениям. В разговоре с URA.RU бывший министр обороны ДНР Сергей Стрелков заявил, что для этого Киеву необходимо захватить самопровозглашенные республики.
«После того, как Киев зачистит Донбасс, он может там делать все, что угодно, в том числе свободную экономическую зону. Киев не собирается выполнять минские соглашения в том виде, в котором они были приняты. Поэтому для них является целью восстановить над Донбассом полный военно-политический контроль, а что они будут делать дальше, они могут, что угодно там объявлять», — отметил собеседник агентства.
По словам Стрелкова, жители Донбасса уже не считают себя украинцами, но и к России себя не относят. «Большинство мечтает только о том, чтобы скорее закончилась эта война, и скорее наступил хоть худой, но мир. Подавляющая их часть понимает, что если Киев установит военно-политический контроль, там может быть и будет свободная экономическая зона, но без них», — сказал бывший министр обороны ДНР.
Ранее Кравчук предложил создать на Донбассе свободную экономическую зону. По его словам, Донбасс, став особой экономической зоной, получит множество перспектив развития в экономической и социальной областях, пишет «Царьград».
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