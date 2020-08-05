Нидерланды подали на Россию в суд по делу MH-17

Нидерланды подали иск к России в Европейский суд по правам человека по делу о крушении самолета MH-17 в небе над Донецком в 2014 году. Соответствующее уведомление от ЕСПЧ получило Министерство юстиции РФ.
«Минюстом получено официальное уведомление ЕСПЧ от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы в связи с катастрофой МН17», — приводит RT выдержку из сообщения пресс-службы Минюста. Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы еще не определены, процессуальные сроки для властей РФ также еще не установлены, отметили в министерстве.
Пассажирский Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнял рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, напоминает агентство Nation News. Борт разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, погибли 298 человек-граждан 10 государств. Для расследования катастрофы была создана группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. За несколько лет виновные так и не были установлены. При этом ранее Нидерланды начинали расследование в отношении Украины, чтобы выяснить, почему Киев не закрыл небо для гражданских судов во время боевых действий.
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