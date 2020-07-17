Нидерланды начали расследование против Украины по делу MH17

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР
Нидерланды считают, что Украина должна была закрыть воздушное пространство после начала военного конфликта Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Прокуратура Нидерландов инициировала расследование против Украины в рамках дела о сбитом в 2014 году на территории страны малайзийском Boeing 777. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Нидерландов.

«Расследование, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17, уже началось», — цитирует РИА «Новости» слова представителей МИД. Сообщается, что расследованием занимается Фонд безопасности полетов.

Пассажирский Boeing 777 потерпел крушение на востоке Донецкой области в районе вооруженного противостояния украинской армии и формирований непризнанных республик ДНР и ЛНР 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Позже в результате инициированного несколькими странами расследования выяснилось, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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