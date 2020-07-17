Нидерланды начали расследование против Украины по делу MH17

Прокуратура Нидерландов инициировала расследование против Украины в рамках дела о сбитом в 2014 году на территории страны малайзийском Boeing 777. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Нидерландов.
«Расследование, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17, уже началось», — цитирует РИА «Новости» слова представителей МИД. Сообщается, что расследованием занимается Фонд безопасности полетов.
Пассажирский Boeing 777 потерпел крушение на востоке Донецкой области в районе вооруженного противостояния украинской армии и формирований непризнанных республик ДНР и ЛНР 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Позже в результате инициированного несколькими странами расследования выяснилось, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук».
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