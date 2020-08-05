К взрыву в Бейруте может быть причастен россиянин

В рамках исследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности разыскивают россиянина. Об этом сообщает греческое издание «Просто тема».
«Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности в рамках расследования огромного взрыва в порту Бейрута», — пишет издание.
Отмечается, что судно «Росус» перевозило 2750 тонн аммиачной селитры из Грузии в Мозамбик, но во время рейса команда столкнулась с техническими неполадками. Судно было пришвартовано в Бейруте, позже его арестовали. По информации греческого издания, владелец «Росуса» Игорь Гречушкин, выходец Хабаровска, бросил команду без зарплаты и еды, а сам покинул страну. Позже аммиачная селитра была перевезена с судна на склады в порту. Официального подтверждения этой информации нет, отмечает РИА «Новости».
Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел вечером 4 августа. Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми считает, что взорвалась аммиачная селитра, конфискованная у российского бизнесмена. Точная причина ЧП устанавливается. Ранее сообщалось о 78 погибших, позже их число увеличилось до 100. Четыре тысячи человек пострадали.
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