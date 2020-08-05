Безработным назвали условие для выплаты 10 тысяч ежемесячно

Неработающим россиянам, ухаживающим за инвалидами, хотят предоставить право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий проект внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР. Документ в своем Telegram-канале опубликовал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике и автор инициативы Ярослав Нилов.
«Законопроект ЛДПР предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей — с ежегодной индексацией», — написал Нилов.
Авторы отмечают, что существующий размер компенсационной выплаты по уходу за инвалидами составляет 1200 рублей и является недопустимо низким. В это же время гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, установлена выплата в 10 тысяч рублей. «Столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы и инвалидом с детства I группы, вызывает социальную напряженность», — подчеркивают авторы проекта.
Ранее в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе. При этом максимальная выплата, согласно инициативе, должна достигать средней зарплаты. Предложения направлены в Министерство труда. В ведомстве уже заявили, что пособие не должно становиться заменой зарплате, сообщает «Национальная служба новостей».
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