У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной

Выходной придется потратить на прохождение диспансеризации в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной. Однако потратить этот день можно будет только на прохождение диспансеризации. Соответствующее изменение внесено в статью Трудового кодекса РФ. Положения закона вступят в силу 11 августа.

«Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка», — цитирует документ «Российская газета». Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, работники смогут справкой. Но она потребуется только в том случае, если необходимость ее представления предусмотрена документом организации.

Правительство России одобрило поправку о выходном для прохождения диспансеризации еще в феврале. Тогда власти отметили, что это изменение может не только облегчить россиянам прохождение медосмотров, но и повлиять на продолжительность и качество жизни работников, пишет «Утро.ру».

Ранее диспансеризация взрослого населения была приостановлена в марте из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. В июле глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профосмотров, напоминает «Национальная служба новостей». Эти обследования проводятся в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

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