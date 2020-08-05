Россиянам будут ставить бесплатные прививки в частных клиниках

С 2021 года поставить прививку бесплатно можно будет в любом медучреждении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2021 года россияне смогут поставить бесплатные прививки не только в государственных клиниках, но и в частных медучреждениях. Это следует из внесенной в Госдуму поправки к закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас бесплатные прививки можно поставить только в государственных больницах, тогда как фактически россияне обращаются к медикам в любую организацию, участвующую в выполнении территориальной программы ОМС. Теперь властям предстоит обеспечить необходимыми лекарствами, включенными в календарь прививок, все больницы. «Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года», — цитирует ТАСС текст поправки.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка до наступления сезона простуд. Эти препараты смогут укрепить организм во время пандемии. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что национальный календарь профилактических прививок в части гриппа должен быть реализован в полном объеме, пишет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.