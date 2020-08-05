Активисты решили установить кубы без надписей, чтобы продолжить работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициативной группе, которая собирает подписи за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга, запретили размещать в городе агитационные кубы. Соответствующее решение принято Министерством общественной безопасности (МОБ) Свердловской области.

Запрет на размещение кубов в ведомстве объясняют запретом «на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных и других массовых мероприятий с очным присутствием граждан <…> в том числе в иных местах массового посещения граждан до 10.08.2020 включительно», — указано в ответе ведомства, которое разместил в Facebook член рабочей группы Владислав Постников.

По мнению властей, инициативная группа не сможет обеспечить необходимые меры безопасности: «проведение заявленного вами публичного мероприятия министерство считает крайне несвоевременным и нецелесообразным, так как может возникнуть прямая угроза заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) организатора, участников публичного мероприятия», — говорится в письме.

Группе предложили перенести мероприятие, хотя у активистов осталось менее 3 недель на сбор всех подписей. Представитель группы Владислав Постников подчеркнул, что не планирует отказываться от кубов и сбора подписей: «Разрешение на сбор подписей у нас есть, и мы будем его вести. Будем вести на улицах, потому что на открытом воздухе это гораздо безопаснее».

URA.RU 4 августа сообщало, что представители Министерства общественной безопасности потребовали убрать кубы, так как их размещение не было согласовано с ведомством.