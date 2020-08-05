Татьяна Мерзлякова поддержала инициативную группу, собирающую подписи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поддержала инициативную группу по возврату прямых выборов мэра Екатеринбурга. Такую позицию она озвучила на встрече с активистами в узком составе, сообщил URA.RU лидер инициативной группы Андрей Пирожков. По его словам, на встрече Мерзлякова сказала, что она, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников «считают, что министерство общественной безопасности (МОБ) могло найти компромисс с активистами».

«Татьяна Георгиевна [Мерзлякова] отметила, что так же, как и мы, не считает сбор подписей публичным мероприятием в виде пикета, которое необходимо согласовывать», — поделился Пирожков. Предполагается, что в ближайшее время он направит в МОБ новую заявку на проведение сбора подписей, а если она будет отклонена, то это сделает сама Мерзлякова.

Выступая на пресс-конференции 6 августа, Бабушкина заявила, что со стороны МОБа и сотрудников полиции «демонстративно разбирать куб [для сбора подписей] было неправильно» (по ее мнению, перед тем, как демонтировать конструкции, активистов нужно было предупредить). Публичное выражение позиции со стороны Бабушкиной и действия Мерзляковой говорят о фактическом старте для них кампании по выборам в Заксобрание, намеченным на 2021 год, отмечают источники URA.RU в областных структурах власти.

«Мерзлякова использует ситуацию в конкретных политических целях — как соавтор Конституции она резко поднялась на уровень выше и сейчас имеет все шансы претендовать на списочное место в Госдуме, причем даже в тройке. Мерзляковой надо подняться над уровнем местных проблем, показать что она решает глобальные вопросы свободы общества. Бабушкина, обычно аккуратная в заявлениях, прикрывает и имидж Заксобрания, и раскручивает себя как защитника свобод», — оценивает собеседник агентства.

В разговоре с агентством Людмила Бабушкина назвала «глупостью» информацию о том, что она начала предвыборную кампанию. «Любое мнение председателя законодательного органа — это старт избирательной кампании, получается?» — задалась вопросом она. Получить комментарий Татьяны Мерзляковой на момент публикации не удалось.